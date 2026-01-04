Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 1:49 PM IST

    ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ. 10,000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ, 1467 ദീ​നാ​ർ, ഏ​ക​ദേ​ശം 500,000 സി​റി​യ​ൻ പൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​സ്റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് സോ​ഴ്സ് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ട​ന​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ​യും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ പ​ണ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് ബാ​ധ​ക​മാ​യ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 2013 ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ 106 പ്ര​കാ​രം 3,000 ദീ​നാ​ർ ക​വി​യു​ന്ന പ​ണം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    യാ​ത്ര​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, അ​തി​ർ​ത്തി ചെ​ക്പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര​ക്കും നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airportcurrencyTraveler
    News Summary - Traveler caught at airport with currency
    Similar News
    Next Story
    X