Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Nov 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 9:40 AM IST

    ട്രാ​സ്ക് ‘മ​ഹോ​ത്സ​വം’ ന​വം​ബ​ർ 28ന്; സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​

    ട്രാ​സ്ക് ‘മ​ഹോ​ത്സ​വം’ ന​വം​ബ​ർ 28ന്; സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​
    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ട്രാ​സ്ക്) പ​ത്തൊ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷം ‘മ​ഹോ​ത്സ​വം’ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​അ​ഹ്മ​ദി ഡി.​പി.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ശ്രീ​രാ​ഗ് ഭ​ര​ത​ൻ, ന​ന്ദ ജെ ​ദേ​വ് , വ​ർ​ഷ​സ് കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, വി​ഷ്ണു വ​ർ​ദ്ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​കും. സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ജ്യോ​തി, വി​ദ്യാ​ധ​നം, ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ , ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​നി ഫ്രാ​ങ്ക്, ട്ര​ഷ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​തു​കാ​ട​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൊ​ബി​ൻ തെ​റ്റ​യി​ൽ, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​ജ​ൻ ചാ​ക്കോ തോ​ട്ടു​ങ്ക​ൽ, റാ​ഫി എ​രി​ഞ്ഞേ​രി, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, വ​നി​താ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​തി​ഭ ഷി​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഖി​ല, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​നി വി​നോ​ദ്, വൈ. ​പ്ര​സി. നൊ​ബി​ൻ തെ​റ്റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Trask ‘Mahotsavam’ on November 28; includes cultural conference, art performances
