    date_range 8 Dec 2025 10:11 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 10:12 AM IST

    ട്രാ​സ്ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; അ​ബ്ബാ​സി​യ എ-1 ​ടീം ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ട്രാ​സ്ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; അ​ബ്ബാ​സി​യ എ-1 ​ടീം ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ട്രാ​സ്ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ബാ​സി​യ എ-1 ​ടീം സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ട്രാ​സ്ക്) അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ട്ടു ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ എ ​ഏ​രി​യ​യു​ടെ എ-1 ​ടീം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ബ്ബാ​സി​യ എ ​ഏ​രി​യ​യു​ടെ എ-2 ​ടീം റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ നി​ഖി​ൽ പ​ള്ള​ത്ത് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​യി രാ​ഹു​ൽ ബാ​ബു, കീ​പ്പ​റാ​യി ജോ​യ​ൽ അ​ക്ക​ര, ബൗ​ള​റാ​യി ശ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി.

    മ​ത്സ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​നി ഫ്രാ​ങ്ക്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നോ​ബി​ൻ തെ​റ്റ​യി​ൽ, വ​നി​താ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​തി​ഭ ഷി​ബു, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​ൻ ചാ​ക്കോ, ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ബു കൊ​ബ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​തു​കാ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ലി ഹം​സ, റോ​ജോ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

