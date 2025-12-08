ട്രാസ്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്; അബ്ബാസിയ എ-1 ടീം ജേതാക്കൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ട്രാസ്ക്) അംഗങ്ങൾക്കായി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ എട്ടു ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. ഫൈനലിൽ അബ്ബാസിയ എ ഏരിയയുടെ എ-1 ടീം ജേതാക്കളായി. അബ്ബാസിയ എ ഏരിയയുടെ എ-2 ടീം റണ്ണറപ്പായി. ഫൈനലിൽ നിഖിൽ പള്ളത്ത് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായി. ടൂർണമെന്റ് മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനുമായി രാഹുൽ ബാബു, കീപ്പറായി ജോയൽ അക്കര, ബൗളറായി ശരത് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളും നൽകി.
മത്സരം പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈനി ഫ്രാങ്ക്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നോബിൻ തെറ്റയിൽ, വനിതാവേദി കൺവീനർ പ്രതിഭ ഷിബു, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി രാജൻ ചാക്കോ, ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സ്പോർട്സ് കൺവീനർ സാബു കൊബൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാതുകാടൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജോയന്റ് കൺവീനർമാരായ അലി ഹംസ, റോജോ എന്നിവർ മത്സരം ഏകോപിപ്പിച്ചു.
