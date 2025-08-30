Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ -ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    home minister
    ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, ബി​ദൂ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്.പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ത്ര എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ്. എ​ല്ലാം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​ദൂ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, അ​ന്യാ​യ​മാ​യി പൗ​ര​ത്വം നേ​ടി​യ​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2005-ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം 900 പേ​രി​ൽ നി​ന്ന് പൗ​ര​ത്വം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും. ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ക്സി​റ്റ് പെ​ർ​മി​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം തു​ട​രും. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക​ള്ള​പ്പ​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും എ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ക​ട​ൽ വ​ഴി​യു​ള്ള ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് നി​യ​ന്ത്ര​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ്ര​ധാ​ന മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ഡി​റ്റ​ർ-​ഇ​ൻ-​ചീ​ഫു​മാ​രു​മാ​യു​ള്ള സ്ഥി​രം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി.

    News Summary - Transparent measures in migrant worker issues - Home Minister
