Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 Oct 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:59 AM IST

    മാ​ധ്യ​മരം​ഗ​ത്ത് സു​താ​ര്യ​ത​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും

    മാ​ധ്യ​മരം​ഗ​ത്ത് സു​താ​ര്യ​ത​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി വാ​ർ​ത്ത വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. “നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​സ് ആ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ് - കു​വൈ​ത്ത് വി​ഷ​ൻ 2035” എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം പ്ര​ക​ട​മാ​യ​താ​യും, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 96 കേ​സു​ക​ൾ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മ്പ​തു കേ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും മീ​ഡി​യ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലാ​ഫി അ​ൽ സു​ബൈ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്ത് സു​താ​ര്യ​ത​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം, നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ സു​ബൈ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2026-2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര മാ​ധ്യ​മ ത​ന്ത്രം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

