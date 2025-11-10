Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:05 PM IST

    ആ​റു ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ

    ആ​റു ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് പേ​മെ​ന്റ് സേ​വ​നം (വാം​ഡ്) വ​ഴി ന​ട​ന്ന​ത് ആ​റു ബി​ല്യ​ൺ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ 80,200 ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ഇ​ട​പാ​ടി​നും ശ​രാ​ശ​രി 76 ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം, മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് മി​ക​ച്ച ഫ​ല​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വേ​ഗ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും മൂ​ലം വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വാം​ഡ് സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Transactions worth six billion Kuwaiti dinars
