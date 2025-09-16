Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ട്ട് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്‍ത വ​ഴി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു​നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മോ​നി​റ്റ​റി​ങ് ടീം ​ക​ണ്ടെ​ത്തി ഉ​ട​മ​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ സ്വ​മേ​ധ​യാ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ഷ​യം ട്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു ഡ്രൈ​വ​ർ മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മു​ന്നി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഡ്രൈ​വ​ർ ഹൈ​വേ​യി​ൽ എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

