Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:05 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം: ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 156 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൊ​ബൈ​ൽ റ​ഡാ​ർ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ ഹൈ​വേ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ട്രാ​ഫി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​തീ​ഖി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    TAGS:Traffic Violationdriver arrestedKuwaith News
