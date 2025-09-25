Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    25 Sept 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 11:04 AM IST

    ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം; 168 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം; 168 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ, ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 168 ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ൽ 21 പേ​രെ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ വെ​ച്ചു. 36 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച 11 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ത്ത 74 പേ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    റോ​ഡു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും അ​മി​ത വേ​ഗ​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ​ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്, മ​റ്റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തെ​റ്റാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

