Madhyamam
    Kuwait
    8 Aug 2025 8:47 AM IST
    തോ​ന്നും​പ​ടി നി​റം മാ​റ്റേ​ണ്ട; വാ​ഹ​നം പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്യാൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ്

    car painting
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള നി​റം കൊ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് ക​രു​തേ​ണ്ട. രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഹ​നം പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ നി​റം മാ​റ്റി​യാ​ല്‍ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി. വാ​ഹ​നം പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​റം മാ​റ്റാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ആ​ദ്യം സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി നേ​ട​ണം.അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം അം​ഗീ​കൃ​ത വ​ര്‍ക്ക്‌​ഷോ​പ്പി​ല്‍ വാ​ഹ​നം പെ​യി​ന്റ് ചെ​യ്ത്, വീ​ണ്ടും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​ണം.തു​ട​ര്‍ന്ന് വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​തു​ക്കി​യ രേ​ഖ​ക​ള്‍ കൈ​പ്പ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ നി​റം മാ​റ്റു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ പി​ഴ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

