Madhyamam
    Posted On
    3 Nov 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 9:21 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും

    ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ൾ ഇ​നി സാ​ധാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. 1960ലെ 22ാം ​ന​മ്പ​ർ നി​യ​മം റ​ദ്ദാ​ക്കി 2025ലെ 155ാം ​ന​മ്പ​ർ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ന​കം പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    ഗ​താ​ഗ​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ഫ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. സ്വ​ത​ന്ത്ര ട്രാ​ഫി​ക് കോ​ട​തി നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക്രി​മി​ന​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി എ​ല്ലാ ഗ​താ​ഗ​ത കേ​സു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക.

    കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളും അ​പ്പീ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഏ​കീ​കൃ​ത നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളും ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

