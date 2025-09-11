Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:46 AM IST

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പൈ​തൃ​കം നി​ല​നി​ർ​ത്തും; മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ വ​രു​ന്നു

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പൈ​തൃ​കം നി​ല​നി​ർ​ത്തും; മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ വ​രു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് ത​ണ​ലു​ള്ള​തും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച​തു​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ വ​രു​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    വെ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്നും മ​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ക​ട​യു​ട​മ​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, വി​പ​ണി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​കും നി​ർ​മാ​ണം. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച ക​നോ​പ്പി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക, ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രോ​ജ​ക്ട് സെ​ക്ട​റി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. മു​ബാ​റ​കി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewswalkwaysMubarakiya market
    News Summary - Traditional architectural heritage will be preserved; Cooled walkways will be installed in the Mubarakiya Market
