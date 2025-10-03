Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:28 PM IST

    ട്രാ​ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    ട്രാ​ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    ട്രാ​ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽനി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ൺ റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ട്രാ​ക്) നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ബ്ബാ​സി​യ താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ എം.​എ. നി​സ്സാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​രാ​ഗം സു​രേ​ഷ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ, കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, റോ​ബ​ർ​ട്ട്, ര​ഞ്ജി​ത് ജോ​ണി, ഷി​നി റോ​ബ​ർ​ട്ട്, അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​നു മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

