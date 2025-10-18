‘ട്രാക്’ ഓണാഘോഷം ഫ്ലെയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ട്രിവാൻഡ്രം നോൺ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് ‘ട്രാക്’ ഓണാഘോഷം ‘ഓണപ്പുലരി- 2K25’ ഫ്ലെയർ പ്രകാശനവും ഓണസദ്യ കൂപ്പൺ വിതരണവും നിർവഹിച്ചു. അബാസിയ ശ്രീരാഗം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ശ്രീരാഗം സുരേഷ് എം.എ. നിസാമിന് ഫ്ലെയർ നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. അബ്ബാസിയ ഏരിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അജി കുട്ടപ്പൻ, കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടിവ് രഞ്ജിത്ത് ജോണി എന്നിവർക്ക് ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൈമാറി.
കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ അരുൺകുമാർ കലാപരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു. അബ്ബാസിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രഞ്ജിത്ത്, വിനു, ബാബുരാജ്, അശ്വിൻ, സജി, മോഹിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജന. സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻ കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 31ന് ഫർവാനിയ ഷെഫ് നൗഷാദ് ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിലാണ് ട്രാക് ഓണപ്പുലരി. രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓണപ്പുലരിയിൽ അത്തപൂക്കളം, തിരുവാതിര, വിവിധയിനം കലാപരിപാടികൾ, ഓണക്വിസ് മത്സരം, ഗാനമേള, ഓണസദ്യ എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
