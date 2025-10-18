Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 12:15 PM IST

    ‘ട്രാ​ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഫ്ലെ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ശ്രീ​രാ​ഗം സു​രേ​ഷ് എം.​എ. നി​സാ​മി​ന് ന​ൽ​കി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം നോ​ൺ റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് ‘ട്രാ​ക്’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​പ്പു​ല​രി- 2K25’ ഫ്ലെ​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഓ​ണ​സ​ദ്യ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബാ​സി​യ ശ്രീ​രാ​ഗം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ്രീ​രാ​ഗം സു​രേ​ഷ് എം.​എ. നി​സാ​മി​ന് ഫ്ലെ​യ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് അ​ജി കു​ട്ട​പ്പ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ര​ഞ്ജി​ത്ത് ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഫു​ഡ് കൂ​പ്പ​ൺ കൈ​മാ​റി.

    ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മ​ിറ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മ​ിറ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, വി​നു, ബാ​ബു​രാ​ജ്, അ​ശ്വി​ൻ, സ​ജി, മോ​ഹി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ൻ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഷെ​ഫ് നൗ​ഷാ​ദ് ബാ​ങ്ക്വ​റ്റ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ട്രാ​ക് ഓ​ണ​പ്പുല​രി. രാ​വി​ലെ പ​ത്ത് മ​ണി മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​പ്പുല​രി​യി​ൽ അ​ത്ത​പൂ​ക്ക​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര, വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:onam celebrationKuwait NewsFlyer releasedgulf news malayalam
    News Summary - ‘Track’ Onam Celebration Flyer Released
    X