Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:42 AM IST

    ടി.​പി. ഷ​റ​ഫു​വി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ടി.​പി. ഷ​റ​ഫു​വി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ടി.​പി. ഷ​റ​ഫു​വി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഷ​റ​ഫു ടി.​പി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. ഷ​റ​ഫു​വി​ന് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ഫ​ർ​വാ​നി​യ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഷ​റ​ഫു ടി.​പി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഷ​റ​ഫു ന​ൽ​കി​യ അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ സ്മ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​ക്കും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഷ​റ​ഫു ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു​പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ മാ​വി​ലാ​ടം, ഗ​ഫൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഫാ​റൂ​ഖ് ഹ​മ​ദാ​നി, സ​ലാം ചെ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പ്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ജ്മ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ഹം​സ ഹാ​ജി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഷ​മീ​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹു​സൈ​ൻ മൂ​ടാ​ൽ, സ​ദ​ഖ​ത്തു​ല്ല പൊ​ന്മ​ള, സ​മ​ദ് ക​ഞ്ഞി​പ്പു​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

