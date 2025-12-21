Begin typing your search above and press return to search.
    21 Dec 2025 10:54 AM IST
    21 Dec 2025 10:54 AM IST

    കൗ​തു​ക​ച്ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റ്

    കൗ​തു​ക​ച്ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൗ​തു​ക​ച്ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്നു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റ്. ഡി​സം​ബ​ർ 23 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ളി​പ്പാ​ട്ട ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഗെ​യി​മി​ങ് ക​ൺ​സോ​ളു​ക​ൾ, ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​നോ​ദ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഗെ​യി​മു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നും മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്. പു​തു​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘ടോ​യ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യും’ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ത്സ​മ​യ സ്പോ​ട്ട് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഹാ​ൻ​ഡ്-​ഓ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സൗ​ജ​ന്യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ട്. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ഗൈ​ല ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ശൗ​ഖ് ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​വൈ​ത്ത് റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

