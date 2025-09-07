Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 1:49 PM IST

    ഇ​ന്നു കാ​ണാം പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം; ഗ്ര​ഹ​ണം വൈ​കീ​ട്ട് 6.28 മു​ത​ൽ 11.55 വ​രെ

    11.09 ന് ​ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തും
    ഇ​ന്നു കാ​ണാം പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം; ഗ്ര​ഹ​ണം വൈ​കീ​ട്ട് 6.28 മു​ത​ൽ 11.55 വ​രെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് നോ​ക്കി​ക്കോ​ളൂ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണാം. വൈ​കീ​ട്ട് 6.28ന് ​ഗ്ര​ഹ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് രാ​ത്രി 11.55ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. രാ​ത്രി 11.09ന് ​ഗ്ര​ഹ​ണം ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ പെ​നം​ബ്ര​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​ച്ചം ചെ​റു​താ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ഗി​ക ഗ്ര​ഹ​ണ ഘ​ട്ടം വ​രും. ശേ​ഷം ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങും. ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ലി​ലേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കും.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും യൂ​റോ​പ്, ഏ​ഷ്യ, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ഭൂ​മി​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ പ​തി​ക്കു​​മ്പോ​ഴാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​നും ഭൂ​മി​യും ച​ന്ദ്ര​നും ഒ​രേ നേ​ർ​രേ​ഖ​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി ച​ന്ദ്ര​നും സൂ​ര്യ​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രംvരാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഗ്ര​ഹ​ണ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​നാ​ണ് ന​മ​സ്കാ​രം. 106 പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​മ​സ്കാ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും പ​ള്ളി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രോ​ട് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തേ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    News Summary - Total lunar eclipse to be seen today; eclipse from 6.28 pm to 11.55 pm
