Madhyamam
    Kuwait
    2 Sept 2025 12:23 PM IST
    2 Sept 2025 12:23 PM IST

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം; ഈ ​മാ​സം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം; ഈ ​മാ​സം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഈ ​മാ​സം കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷി​യാ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യി​ലെ പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​മാ​സ​ത്തെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. കു​വൈ​ത്തി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലും ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണ​മാ​ണി​ത്. 2018ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 സൂ​ര്യ​ര​ശ്മി​ക​ൾ ഭൂ​മ​ധ്യ​രേ​ഖ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​തി​ക്കും. ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലും, ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​ണി​ത്. ഈ ​ദി​വ​സം ഭൂ​മ​ധ്യ​രേ​ഖ​യി​ൽ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും തു​ല്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ർ​ദ്ധ​ഗോ​ള​ത്തി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഈ ​ദി​വ​സം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും തു​ല്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. രാ​വി​ലെ 5.39 ന് ​സൂ​ര്യോ​ദ​യ​വും വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.39 ന് ​സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​വും സം​ഭ​വി​ക്കും.

    ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സൗ​മ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല​യും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

