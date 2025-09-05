Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:17 AM IST

    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ഓ​ണം

    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ഓ​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ഓ​ണം. നാ​ട്ടി​ലെ പോ​ലെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും അ​യ​ൽ​ക്കാ​രും പാ​ട്ടും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നു​മി​​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യും അ​ടു​ത്തു​ള്ള​വ​രെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക്ഷ​ണി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഓ​ണം കൊ​ണ്ടാ​ടും. ഇ​ത്ത​വ​ണ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ണം എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച, സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടാ​മെ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ, ഗാ​യ​ക​ർ, സി​നി​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര​ട​ക്കം വ​ലി​യ നി​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തും.

    വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും അ​ട​ക്കം നാ​ട​ൻ ശൈ​ലി​യി​ലാ​കും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​നി​യു​ള്ള ഓ​രോ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും സൂ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ല​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

