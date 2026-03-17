Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപുകയിലയും സിഗരറ്റും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 March 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 11:10 AM IST

    പുകയിലയും സിഗരറ്റും ഇനി വീട്ടിലെത്തില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് പുകയിലയും സിഗരറ്റും ഇനി വീട്ടിലെത്തില്ല. പുകയില, സിഗരറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റുകൾ, അനുബന്ധ ഉപഭോഗ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഹോം ഡെലിവറിയും ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിൽപ്പനയും നിരോധിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ചു വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം മന്ത്രിതല പ്രമേയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാർച്ച് 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഈ പ്രമേയം നിലവിൽ വന്നു. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ, അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ, പിഴ എന്നിവ നേരിടേണ്ടിവരും.

    പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നിയന്ത്രിക്കൽ, പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:housenewsTobaccogulfcigarettes
    News Summary - Tobacco and cigarettes will no longer reach the house.
    Similar News
    Next Story
    X