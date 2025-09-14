Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:40 AM IST

    ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന: ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 269 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന: ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 269 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്യാ​പ്പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 269 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    202 പേ​ർ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട 29 പേ​ർ, ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ 25 പേ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​യു​ന്ന നാ​ല് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റ് നാ​ല് പേ​രെ​യും ഭി​ക്ഷാ​ട​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​രെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ, വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:capital governoratearrestedSecurity checks
    News Summary - Tight security checks: 269 people arrested in the Capital Governorate
    Similar News
    Next Story
    X