    Kuwait
    date_range 26 Nov 2025 10:17 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 10:17 AM IST

    ടിഫാക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

    ടിഫാക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു
    ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ൻ, മെ​ർ​വി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, റം​സി കെ​ന്ന​ഡി 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും,ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ടി​ഫാ​ക്ക് ) പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​ർ​വി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ടൈ​റ്റ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത്ത് സ്റ്റാ​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ റം​സി കെ​ന്ന​ഡി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം പി.​ജി.​ബി​നു വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ൻ (പ്ര​സി),മെ​ർ​വി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര),റം​സി കെ​ന്ന​ഡി (ട്ര​ഷ),ബി​ജു ടൈ​റ്റ​സ്, ലി​ജോ​യ് ജോ​ളി ലി​ല്ലി (വൈസ്. ​പ്ര​സി),ലി​ജോ ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ബ് ജോ​സ​ഫ് (സെ​ക്ര),ര​ജി​ത്ത് ര​ഘു​നാ​ഥ് (അ​സി.​ട്ര​ഷ),സ​ജി​ത്ത് സ്റ്റാ​റി (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ),ഇ​ഗ്നേ​ഷ്യ​സ് മി​റാ​ൻ​ഡ (ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ),ഡൊ​മ​നി​ക് ആ​ന്റ​ണി (ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച്), ബി​ജു ബെ​ർ​ണാ​ർ​ഡ് (കോ​ച്ച്), രാ​ജു ഔ​സേ​പ്പ്, ഡെ​ൺ​സ​ൻ പൗ​ളി​ൻ, ജോ​ൺ മി​റാ​ൻ​ഡ, കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി),ആ​ന്റ​ണി വി​ൻ​സ​ന്റ്, ക്ലീ​റ്റ​സ് ജൂ​സ, ഫി​നു ജോ​ർ​ജ്, സു​ബാ​ഷ് രാ​ജ​മ​ണി, സി​സി​ൽ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, സ്പെ​ന്സ​ണ് ഗി​ൽ​ബെ​ർ​ട്, ജി​ജോ ഔ​സേ​പ്പ്, ജോ​ൺ​സ​ൺ സേ​വ്യ​ർ, വി​വേ​ക് സ്റ്റാ​ൻ​ലി (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

