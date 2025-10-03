Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 1:33 PM IST

    ക​ലാ-​കാ​യി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ടി​ഫാ​ക്ക് പി​ക്നി​ക്

    ക​ലാ-​കാ​യി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ടി​ഫാ​ക്ക് പി​ക്നി​ക്
    ടി​ഫാ​ക്ക് പി​ക്നി​ക്കി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ടി​ഫാ​ക്ക് ) പി​ക്നി​ക്ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ബ്ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പി​ക്നി​ക്കി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​കാ​യി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ടി​ഫാ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് മ​ണി​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ജി. ബി​നു, ജി​ജോ ഔ​സേ​പ്പ്, വി​വേ​ക് സ്റ്റാ​ൻ​ലി, ഷി​ബു ക്ലൈ​മ​ൻ​സ്, ജോ​ൺ മി​റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​റ്റ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (കെ​ഫാ​ക് ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ന്ത​ർ ജി​ല്ല ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ലീ​ഗ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ജേ​ർ​സെ​ൻ ടി​ഫാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ​ക്കും ടി​ഫാ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വ​ക സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. പി.​ജി. ബി​നു, ഷി​ബു ക്ലൈ​മ​ൻ​സ്, ജോ​ൺ മി​റാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള​ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ടി​ഫാ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ടി​ഫാ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​ർ​വി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ടൈ​റ്റ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:sportsKuwait Newsgulf news malayalamEntertainment Program
    News Summary - Tifa picnic with arts and sports entertainment programs
