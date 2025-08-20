Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 10:09 AM IST

    പൊതുസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണവും മാലിന്യവും വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ 500 ദീനാർ പിഴ

    പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​റി​ഞ്ഞ് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​മോ മാ​ലി​ന്യ​മോ വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​വും പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​വു​മാ​ണ്. പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് 500 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും പൂ​ച്ച​ക​ളെ​യും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം എ​റി​ഞ്ഞ് കൊ​ടു​ത്ത് തീ​റ്റി​ക്കു​ന്ന​തും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെക്കുറി​ച്ച് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നാ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം. ഭ​ക്ഷ​ണം പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൊ​തു ശു​ചി​ത്വം, സ​മൂ​ഹാ​രോ​ഗ്യം, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ​യെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും നി​യ​മം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Throwing food and garbage in public places will result in a fine of 500 dinars
