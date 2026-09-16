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    തൃശൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി

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    തൃശൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി/കൊടുങ്ങല്ലൂർ: പള്ളിനട കൊല്ലാട്ട് പരേതനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാജി മകൻ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ഹാജി (63) കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. സാഹിബ് മസ്ജിദ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കുവൈത്ത് ഘടകം പ്രസിഡൻറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാറൂഖ്, കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു.

    മാതാവ്: പരേതയായ കൊച്ചുബീവി. ഭാര്യ: മുനീറ. മക്കൾ: മുഹമ്മദ് മുനീർ, മുഹമ്മദ് ഫവാസ്, മുഹമ്മദ് ബിലാലി ഷാ, മുഹമ്മദ് മുർഷിദ് ഷാ. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതയായ നസീമ, സാബിറ, സെറീന, പരേതനായ മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാഖ്, മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ്, മുഹമ്മദ് സക്കരിയ, റൈഹാനത്ത്, മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം.

    ഖബറടക്കം പള്ളിനട സാഹിബ് മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും.

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    News Summary - Thrissur native dies in Kuwait
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