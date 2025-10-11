Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ൽ മീ​റ്റ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ൽ മീ​റ്റ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ മീ​റ്റ​പ്പി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ്, കെ.​എം.​സി.​സി

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ച​ാര​ണാ​ർ​ഥം കു​വൈ​ത്തി​ൽ മീ​റ്റ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ർ​ക്ക് അ​വ​ന്യു​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റ​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ബി​സിന​സ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​തു​ര സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് വി​വി​ധ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച്. റ​ഷീ​ദ്, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഷീ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം. അ​മീ​ർ, മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഒ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഷി​ബു മീ​രാ​ൻ, കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ അ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഹാ​രി​സ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഊ​ഫ് മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഗീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ, എം. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ചെ​റു​തു​രു​ത്തി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സീ​സ് പാ​ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    meetingCH centerKuwait NewsThrissur
    News Summary - Thrissur CH Center organized a meeting in Kuwait
