തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം

തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ട്രാസ്ക്) ഓണാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ‘തൃശൂർ തിരുവോണം -2025’ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിൽ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ റാഫി എരിഞ്ഞേരി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി മനാസ് രാജ് പട്ടേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രാസ്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്സി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈനി ഫ്രാങ്ക് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശധീകരിച്ചു. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ജോ. കൺവീനർ മഞ്ജുള ഷിജോ അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.
വിൽസൺ മഞ്ഞളി, ഫിലിപ് കോശി, ജോയ് ആലുക്കാസ് പ്രതിനിധി സൈമൺ പള്ളിക്കുന്നത്ത്, സുരേഷ് ജി. കൃഷ്ണൻ, ഗോഡ്വിൻ വർഗീസ് ആലപ്പാട്ട്, ട്രാസ്ക് ട്രഷറർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാതുകാടൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നോബിൻ തെറ്റയില്, വനിത വേദി ജനറൽ കൺവീനർ പ്രതിഭ ഷിബു, ജോ. കൺവീനർമാരായ സാബു കൊമ്പൻ, രാജൻ ചാക്കോ, വനിത വേദി ജോ.സെക്രട്ടറിമാരായ നിഖില പി.എം, സജിനി വിനോദ്, കളികളം കൺവീനർ സേറ ബിവിൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
താലപ്പൊലി, പുലിക്കളി, കുമ്മാട്ടിക്കളി, ചെണ്ടമേളം എന്നിവയോടുകൂടിയ ഘോഷയാത്ര, പരമ്പരാഗത ഓണസദ്യ, പൂക്കള മത്സരം, പായസ മത്സരം, ട്രാസ്ക് കേരള ശ്രീമാൻ, ട്രാസ്ക് കേരള മങ്ക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന്റെ പൊലിമ കൂട്ടി. മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി. ഗാനമേളയും നടന്നു.
