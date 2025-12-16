Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 1:13 PM IST

    ആ​വേ​ശ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ആ​വേ​ശ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്
    തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ബാ​സി​യ-​ബി ടീം ​ട്രോ​ഫി

    ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് (ട്രാ​സ്ക്) അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ സൂ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​തു​കാ​ട​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ലി ഹം​സ, റോ​ജോ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    ട്രാ​സ്‌​കി​ന്റെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ട്രാ​സ്‌​ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ-​ബി ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ട്രാ​സ്‌​ക് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ടീം ​റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി ജെ​യ്സ​ൺ ഡേ​വി​സ്, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യി സ​ജി​ത്ത് ബാ​ല​ൻ, മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി റി​സ്‌​വാ​ൻ, ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​ർ ഡെ​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബി​വി​ൻ തോ​മ​സ് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. തൃ​ശൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ദേ​വ​സ്സി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​നി ഫ്രാ​ങ്ക്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​ൻ ചാ​ക്കോ, ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ, റാ​ഫി എ​രി​ഞ്ഞേ​രി, നി​ഖി​ല എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ബു കൊ​ബ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വാ​തു​കാ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

