Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:38 AM IST

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച മൂ​ന്ന് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച മൂ​ന്ന് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി
    ക​ട​ക​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച നോ​ട്ടീ​സ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച മൂ​ന്ന് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ-​അ​പ്പ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 24 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ക​ട​ക​ളി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഹ​വ​ല്ലി ഓ​ഡി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ളോ​അ​പ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​ബൈ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Shops closedgulfKuwaitviolating rules
    News Summary - Three shops closed for violating rules
