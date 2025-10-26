Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:48 PM IST

    അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച മൂ​ന്നുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച മൂ​ന്നുപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച മൂ​ന്നു പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​വ​ർ​ച്ച​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​വും ജ​ലീ​ബ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റും ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘം പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് ക​വ​ർ​ച്ച​ക​ളെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​ര​ക​ളെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു രീ​തി. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മോ​ഷ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Three arrestedKuwait NewsAbbasiyaAbbasiya Unitgulf news malayalam
    News Summary - Three arrested for robbing expatriates in Abbasiya
    Similar News
    Next Story
    X