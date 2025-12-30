Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:56 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ.

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു പൗ​ര​നെ അ​ഹ​മ്മ​ദി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​ണ് ആ​ദ്യ സം​ഭ​വം. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്ര​തി പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഒ​രു പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞു​ക​ള​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ബാ​ഗി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ (ഷാ​ബു) എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന പ​ദാ​ർ​ഥം അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജ​ഹ്‌​റ​യി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. ചെ​ക്ക്‌​പോ​യ​ന്റി​ൽ വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ അ​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ബാ​ഗും ഇ​വ​രു​ടെ കൈ​വ​ശം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

