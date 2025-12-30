മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിന് മൂന്നുപേർ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിന് മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ.
ഫഹാഹീലിൽനിന്ന് ഒരു പൗരനെ അഹമ്മദി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യ സംഭവം. ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി പരിഭ്രാന്തനായി കാണപ്പെടുകയും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുകളയാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ ബാഗിൽ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ (ഷാബു) എന്ന് സംശയിക്കുന്ന പദാർഥം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ജഹ്റയിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രവാസികളും പൊലീസ് പിടിയിലായി. ചെക്ക്പോയന്റിൽ വാഹനം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേരും മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ അടങ്ങിയ ഒരു ബാഗും ഇവരുടെ കൈവശം കണ്ടെത്തി.
