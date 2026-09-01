ഗതാഗത കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്ക് ഇനി കാർ വാടകക്ക് ലഭിക്കില്ല

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Posted Ondate_range
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ഗതാഗത കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്ക് ഇനി കാർ വാടകക്ക് ലഭിക്കില്ലtext_fields
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News Summary - Those with transportation arrears will no longer be able to rent a car
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കുടിശ്ശികയുള്ളവർക്ക് ഇനി കാർ വാടകക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാർ വാടക കമ്പനികളുടെ സംവിധാനവും ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സംവിധാനവും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലിങ്ക് സജീവമാക്കി.
ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ ട്രാഫിക് രേഖ പരിശോധിച്ച് കുടിശ്ശികയുള്ള പിഴകൾ കണ്ടെത്താനാകും. പിഴകൾ കുടിശ്ശികയുണ്ടെങ്കിൽ വാടക കരാർ പൂർത്തിയാക്കാനോ വാഹനം കൈമാറാനോ കഴിയില്ല.
പിഴ അടച്ച് രേഖയിലെ ബ്ലോക്ക് നീക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വാടക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകൂ. കുടിശ്ശികയുള്ള ട്രാഫിക് പിഴകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.
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