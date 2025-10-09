Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല

    civil service commission
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ബ്യൂ​റോ. പൗ​ര​ത്വം നേ​ടി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ട്ടി​പ്പ്, വ്യാ​ജ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ള്ള​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ തെ​ളി​ഞ്ഞ കേ​സു​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. പൗ​ര​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ട്ടി​ക സി​വി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് ബ്യൂ​റോ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൈ​മാ​റി. ഈ ​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ബ്യൂ​റോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:citizenshipGulf Newsgovernment jobsKuwait News
    News Summary - Those whose citizenship has been revoked will not be allowed to continue in government jobs.
