    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    9 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 11:18 AM IST

    ഇ​തൊ​രു അ​പൂ​ർ​വ സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ...

    • വീ​ട്ടി​ൽ 30 വ​ർ​ഷം ജോ​ലി​യെ​ടു​ത്ത ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കാ​രി​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ
    • കൊ​ളം​ബോ​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി
    ഇ​തൊ​രു അ​പൂ​ർ​വ സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ...
    ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് ത​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ക​യും ആ​റു വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ ത​ന്നെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും​ചെ​യ്ത ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യെ തേ​ടി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​നും കു​ടും​ബ​വും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ​ത്തി. ന​ന്ദി സൂ​ച​ക​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് കൊ​ളം​ബോ​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി.

    ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കി​ട്ട വി​ഡി​യോ​യി​ൽ, ത​നി​ക്ക് ആ​റ് വ​യ​സ്സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന​തും തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യ​തും കു​വൈ​ത്തി പൗ​ര​ൻ ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്നു. ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പ​കു​തി പേ​രെ​യും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തു​ള്ള പ​കു​തി കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പോ​ലും അ​വ​ർ പ​രി​പാ​ലി​ച്ചു’ -അ​ദ്ദേ​ഹം ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് പോ​ക്ക​റ്റ് മ​ണി​ക്കാ​യി അ​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യം അ​വ​ർ ഇ​ല്ലാ​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു, എ​ന്നാ​ൽ ഞാ​ൻ അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ എ​ന്നെ തി​രി​കെ വി​ളി​ച്ച് പ​റ​യും- ‘വ​ന്ന് വാ​ങ്ങി​ക്കോ’ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ൻ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് പ​ഴ​യ ജോ​ലി​ക്കാ​രി​ക്ക് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. മ​യി​ലു​ക​ളും കു​ര​ങ്ങു​ക​ളും മ​റ്റു ജീ​വി​ക​ളും ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ലാ​ത്തു​ന്ന, സ്വി​മ്മി​ങ്പൂ​ളും മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം മാ​ത്രം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ വ​നി​ത വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി ഗ​ൾ​ഫ് ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    News Summary - This is the story of a rare friendship...
