Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:51 PM IST

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ത്രി​പ കു​വൈ​ത്ത്’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘ത്രി​പ കു​വൈ​ത്ത്’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ത്രി​പ കു​വൈ​ത്ത്’ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ന​സീ​ർ മ​ക്കി,ഡോ. ​സ​ജു പി.​എ​സ്,ഷി​ബു​രാ​ജ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (ത്രി​പ) എ​ന്ന പു​തി​യ സം​ഘ​ട​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ക​ല ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​സീ​ർ മ​ക്കി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷി​ബു​രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​മാ​നു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്‌​ഹോ​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ര​സ്പ​ര​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ന​സീ​ർ മ​ക്കി (പ്ര​സി), ഡോ. ​സ​ജു പി.​എ​സ് (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ജി.​ഡി. ഷി​ബു​രാ​ജ് (ട്ര​ഷ), അ​മാ​നു​ല്ല, ബി​ന്ദു ബേ​ബി (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ജു​നൈ​ദ് (ജോ.​സെ​ക്ര), ഹാ​ഷിം വി​തു​ര (ജോ. ​ട്ര​ഷ), ഷാ​ജി​ർ ക​ണി​യാ​പു​രം (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മ​ധു നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), ഷ​ജീ​ർ വി​തു​ര, അ​നൂ​പ്, അ​ൻ​സാ​ർ, നി​സാം, സ​ബി​ത, ഷീ​ല ആ​ന്റ​ണി, സ​ഫീ​ന, ശോ​ഭ, റ​സി​യ, അ​നീ​ഷ, ന​വാ​സ് (പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി).

    News Summary - Thiruvananthapuram expatriates unite to form 'Tripa Kuwait'
