തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ 2026-2027 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് റീജണൽ മാനേജർ അഫ്സൽ ഖാൻ നിർവഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് റെയ്ജു അരീക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബവിത ബ്രൈറ്റ് മുഖ്യാതിഥി ആയി. അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമൻ ജെയിംസ് വി കൊട്ടാരം,വനിത വേദി പ്രസിഡൻറ്റ് ലീന റെജി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു ജോസ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിജു വർഗീസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് ,പ്രിയ ബിനു,ജനറൽ കൺവീനർ റെജി ചാണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ റെജി കൊരുത് ,സജി പൊടിയാടി,ജിജി നൈനാൻ,ടിൻസി ഇടിക്കുള,സുജൻ ഇടപ്രാൽ,ജോബി ഫിലിപ്പ് ,ബോണി ഫിലിപ്പ് ,ലിനു എബ്രഹാം ,റെജി കെ തോമസ്,മഹേഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ,ബിനു ജോസഫ് ,ടെനി തോമസ്,ജോജി വടക്കേൽ,സജി അമ്പലപ്പാട്ടു,ദിലീപ് മധു,ലിജി ജിനു,ജെയ്മോൾ റെയ്ജു എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഐലിൻ ഷെബി തോമസ് പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
