Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 12:49 PM IST

    തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം

    തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ് ‘മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ല​ളി​ത ജീ​വി​തം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ഡ്വ​സൈ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ലീ​ന റെ​ജി, ലി​ജി ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ല​ക്സ്‌ ക​റ്റോ​ട്, സു​ജ​ൻ ഇ​ട​പ്രാ​ൽ, ശി​വ കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല, ജോ​ബി ഫി​ലി​പ്പ്, ടി​ൻ​സി മേ​പ്രാ​ൽ, ബോ​ണി ഫി​ലി​പ്പ്, റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ്, സ​ജി പൊ​ടി​യാ​ടി, മ​ഹേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്- 2025’ റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.,

    X