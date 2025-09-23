Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 23 Sept 2025 1:48 PM IST
    date_range 23 Sept 2025 1:48 PM IST

    ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച; ബ്ലെ​സി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി

    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഈ ​മാ​സം 26 ന് ​ന​ട​ക്കും.

    ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ് -2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ലെ​സി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ സു​മേ​ഷ് അ​യി​രൂ​ർ, പ്രി​ൻ​സ് ശൂ​ര​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും ആ​ർ.​ജെ. ജോ​ബി​യു​ടെ കോ​മ​ഡി ഷോ, ​ഡി.​കെ ഡാ​ൻ​സ് വേ​ൾ​ഡ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഡാ​ൻ​സ് ഷോ​യും, മ​റ്റ് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ട്ടി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലും വി​വി​ധ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും അ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജി ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - 'Thiruvalla Fest' on Friday; Blessy as chief guest
