Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right‘തി​രു​വ​ല്ല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 11:12 AM IST

    ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്’ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്’ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ‘തി​രു​വ​ല്ല ഫെ​സ്റ്റ്’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ലെ​സ്സി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ നി​ക്സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ർ​ജി​നു ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റൈ​ജു അ​രീ​ക്ക​ര, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കോ​രു​ത്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ് വ​നി​ത വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൂ​ലി അ​ല​ക്സ്‌, ലി​ജി ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. അ​ല​ക്സ്‌ ക​റ്റോ​ട്, ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല, ടി​ൻ​സി ഇ​ടു​ക്കി​ള, എ​ബി തോ​മ​സ്, സു​ജ​ൻ ഇ​ട​പ്രാ​ൽ, മ​ഹേ​ഷ്‌ ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷെ​ബി കു​റു​പ്പ​ൻ പ​റ​മ്പി​ൽ, റെ​ജി കെ ​തോ​മ​സ് സ​ജി പൊ​ടി​യാ​ടി ജി​ജി​നൈ​നാ​ൻ, ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiruvallafestGulf NewsPoster Released
    News Summary - 'Thiruvalla Fest' in September: Poster released
    Similar News
    Next Story
    X