    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:40 PM IST

    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം

    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം
    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ലെ​സി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ്ലെ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ​യിം​സ് വി. ​കൊ​ട്ടാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ്, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റെ​ജി കൊ​രു​ത്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ലീ​നാ റെ​ജി, ലി​ജി ജി​നു, ജൂ​ലി അ​ല​ക്സ്, അ​ൽ​മു​ല്ല എ​ക്സ​സേ​ഞ്ച് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ സു​മേ​ഷ് അ​യി​രൂ​ർ, പ്രി​ൻ​സ് ശൂ​ര​നാ​ട്, ആ​ർ.​ജെ ജോ​ബി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന സ​ന്ധ്യ​യും മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ല​ക്സ് ക​റ്റോ​ട്, ടി​ൻ​സി ഇ​ടു​ക​ള, എ​ബി തോ​മ​സ്, ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല, ഷെ​ബി തോ​മ​സ്, ജോ​ബി ഫി​ലി​പ്പ്, സു​ജ​ൻ ഇ​ട​പ്രാ​ൽ, സ​ജി പൊ​ടി​യാ​ടി, കെ.​ആ​ർ.​സി റെ​ജി, മ​ഹേ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷാ​ജി മു​തി​ര​കാ​ല, ജി​ജി നൈ​നാ​ൻ, സു​രേ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ്, റെ​ജി കെ. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

