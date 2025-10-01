തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷംtext_fields
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ബ്ലെസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് വി. കൊട്ടാരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
രക്ഷാധികാരി കെ.എസ്. വർഗീസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി റെയ്ജു അരീക്കര, ട്രഷറർ ബൈജു ജോസ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ റെജി കൊരുത്, ജനറൽ കൺവീനർ ഷിജു വർഗീസ്, വനിത വേദി പ്രതിനിധികളായ ലീനാ റെജി, ലിജി ജിനു, ജൂലി അലക്സ്, അൽമുല്ല എക്സസേഞ്ച് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ മാത്യു ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരായ സുമേഷ് അയിരൂർ, പ്രിൻസ് ശൂരനാട്, ആർ.ജെ ജോബി എന്നിവരുടെ ഗാന സന്ധ്യയും മറ്റു പരിപാടികളും ശ്രദ്ധേയമായി. കൺവീനർമാരായ അലക്സ് കറ്റോട്, ടിൻസി ഇടുകള, എബി തോമസ്, ശിവകുമാർ തിരുവല്ല, ഷെബി തോമസ്, ജോബി ഫിലിപ്പ്, സുജൻ ഇടപ്രാൽ, സജി പൊടിയാടി, കെ.ആർ.സി റെജി, മഹേഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഷാജി മുതിരകാല, ജിജി നൈനാൻ, സുരേഷ് വർഗീസ്, റെജി കെ. തോമസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
