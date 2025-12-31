Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    31 Dec 2025 1:12 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:12 PM IST

    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല​ണ്ട​ർ ഫാ. ​ഷെ​റി​ൻ കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് തി​രു​വ​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ല​ണ്ട​ർ ഫാ. ​ഷെ​റി​ൻ കൊ​ല്ലം​പ​റ​മ്പി​ൽ വ​നി​താ​വേ​ദി അം​ഗം സോ​ഫി ലി​നു​വി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജെ​യിം​സ് വി ​കൊ​ട്ടാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​യ്ജു അ​രീ​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബൈ​ജു ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജു ഓ​ത​റ, റെ​ജി കോ​രു​ത്, ഫി​ലി​പ്പ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ല​ക്സ്‌ ക​റ്റോ​ട്, ശി​വ​കു​മാ​ർ തി​രു​വ​ല്ല, ടി​ൻ​സി മേ​പ്രാ​ൽ, റെ​ജി കെ ​തോ​മ​സ്, ജി​ജി നൈ​നാ​ൻ, സു​ജ​ൻ ഇ​ട​പ്രാ​ൽ, ജോ​ബി ഫി​ലി​പ്പ്, ബി​നു ജോ​സ​ഫ്, ലി​നു എ​ബ്ര​ഹാം, സ​ജി അ​മ്പ​ല​പ്പാ​ട്ട്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

