    Kuwait
    Kuwait
    date_range 1 Sept 2025 10:15 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 10:15 AM IST

    താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും; പ​ക​ൽ​സ​മ​യ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു

    ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ന​ത്ത ചൂ​ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ന്നു ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റും. രാ​ജ്യ​ത്ത് ചൂ​ടേ​റി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31വ​രെ രാ​വി​ലെ 11നും ​നാ​ലി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് പു​റം​തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ശാ​രീ​രി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ, നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ഹോം ​ഡെ​ലി​വ​റി, നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് പ​കു​തി​വ​രെ 64 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2015ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ക​ൽ പു​റം​തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഓ​ർ​ഡ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ക​ൽ സ​മ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ മാ​ൻ​പ​വ​റും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടെ ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ​ഴ​യ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലും റി​ങ് റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​വ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് തു​ട​രും.രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യി​ല്‍ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തോ​ടെ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ 40 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. രാ​ത്രി​കാ​ല ചൂ​ടും പ​തി​യെ മാ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും.

