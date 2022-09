'കാരുണ്യമാണ് പ്രവാചകൻ' ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ഇസ്‍ലാമിക് ഗ്രൂപ് കുവൈത്ത് 'കാരുണ്യമാണ് പ്രവാചകൻ' കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരവിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രവാചക ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള 'ആ മനുഷ്യഹൃദയം ഉറങ്ങിയില്ല' ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ക്വിസ് മത്സരം നടന്നത്. മത്സര വിജയികൾക്ക് യഥാക്രമം 40 ദിനാർ, 20 ദിനാർ 15 ദിനാർ വീതം സമ്മാനം നൽകും.

നൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം റൂബി ജോസഫ് നേടി. രണ്ടാം സമ്മാനം ഷമീനയും മൂന്നാം സമ്മാനം രാധികയും കരസ്ഥമാക്കി. കെ.ടി. നിസാർ, ഷിജോ ബേബി, മധുപ്രകാശ്, കെ.ടി. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അനി കെ. അയ്യപ്പൻ, ഹിബ നജീബ്, ഹുസ്ന നജീബ്, റഷീദ് യൂസഫ്, ശ്രീജിത്ത്, ഷിബിന എന്നിവർ 10 പേർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നേടി. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 97288809,50468796,97891779 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. Show Full Article

The winners of the online quiz competition 'Karunya Manhi Prophet' have been announced