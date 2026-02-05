Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കി പ്രാ​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും

    യു.​എ.​ഇ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നേ​ർ​ന്നു
    ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി; സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കി പ്രാ​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‍യാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നേ​ർ​ന്നു.

    കു​വൈ​ത്ത്-​എ​മി​റാ​ത്തി ബ​ന്ധം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വം കാ​ണി​ച്ച ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​പ​ര​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജ​മാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗു​നൈം, ദു​ബൈ​യി​ലെ​യും വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും കു​വൈ​ത്ത് കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഖാ​ലി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹിം അ​ൽ സാ​ബി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ബി​ൻ സാ​ബ്ത് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

