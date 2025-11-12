Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Nov 2025 9:57 AM IST
    12 Nov 2025 9:57 AM IST

    വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​നി ത​ണു​പ്പാ​ർ​ന്ന പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ൾ

    രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും
    വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​നി ത​ണു​പ്പാ​ർ​ന്ന പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​നി ത​ണു​പ്പാ​ർ​ന്ന പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ൾ. ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടാം വാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘ഗ​ഫ്റി’​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു. 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗ​ഫ്ർ രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല കു​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണ്. ഗ​ഫ്ർ ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴാം ഘ​ട്ട​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാനം ചെയ്യുന്നു.ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും പ​ക​ൽ നേ​രി​യ താ​പ​നി​ല​യും ഇ​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ത്രി​ക​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 13 മ​ണി​ക്കൂ​റും 12 മി​നി​റ്റും നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​കും.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 6:08 നും ​അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ 6:19 നും ​ആ​യി​രി​ക്കും സൂ​ര്യോ​ദ​യം.

    ന​മ​സ്കാ​ര പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​രം ഉ​ച്ച​ക്ക് 2:34 ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക്ര​മേ​ണ 2:31 ലേ​ക്ക് മാ​റും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​ള​ക​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യ​മാ​യി കാ​ർ​ഷി​ക ക​ല​ണ്ട​ർ ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും മ​ണ്ണ് ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തും ഈ ​കാ​ല​ത്താ​ണ്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഗ​ഫ്ർ. രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ഴ എ​ത്തു​ന്ന ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണ് വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ.

    അ​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, മ​ഴ, കാ​റ്റ്, പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ ക​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ​ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കും. 52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ലെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​മാ​യ സു​ബാ​ന ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    TAGS:Colder WeatherAl Wasmi season
