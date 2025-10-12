Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:27 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം -കെ.​കെ.​ഐ.​സി

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം -കെ.​കെ.​ഐ.​സി
    കെ.​കെ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ൽ ടി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലും സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യും സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ന്യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​റു​തി​യാ​വു​ന്ന​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​കെ.​ഐ.​സി). ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    ഇ​തി​നാ​യി ലോ​ക​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​ക​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ൽ മീ​റ്റ് പ്ര​മേ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രൂ​പ​രേ​ഖ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. വി​സ്ഡം ഇ​സ്ലാ​മി​ക്ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് നോ​ർ​ത്ത് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsKKICpermanent solutionState of Palestine
    News Summary - The State of Palestine is the permanent solution - KKIC
