ഇനി പൊള്ളും ദിനങ്ങൾ

cancel camera_alt ചൂ​ട് ഏ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ചി​ല്ലി​ൽ മ​റ​വെ​ച്ച കാ​റു​ക​ൾ By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല ഇ​നി​യും ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​​ന്ദ്രം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ര​ണ്ടാം ജെ​മി​നി സീ​സ​ണി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​ത് 13 ദി​വ​സം നീ​ളും. ജെ​മി​നി സീ​സ​ണു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ടേ​റി​യ കാ​ലം. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തും. കൊ​ടും ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം ചൂ​ടു​ള്ള വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റു​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് ‘അ​ഹു​റ വേ​ന​ൽ’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ​ർ​പ്പം, താ​പ​നി​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ​ക​ൽ 13 മ​ണി​ക്കൂ​റും 36 മി​നി​റ്റും രാ​ത്രി 10 ​​മ​ണി​ക്കൂ​റും 24 മി​നി​റ്റും ആ​യി​രി​ക്കും ദൈ​ർ​ഘ്യം. ശേ​ഷം മ​ർ​സിം എ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കും. ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ലും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ചൂ​ട് കു​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന​ടു​ത്ത് താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ചൂ​ട് കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കു​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​ണ്. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മ​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു വ​രെ​യാ​ണ് പു​റം പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സൂ​ര്യാ​ത​പ​മേ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളം ധാ​രാ​ള​മാ​യി കു​ടി​ക്ക​ണം. അ​യ​ഞ്ഞ, ക​നം കു​റ​ഞ്ഞ വ​സ്​​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. ക​ഠി​ന വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ചൂ​ട് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്​​ഥാ​ന​ത്താ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ ചൂ​ടാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ജൂ​ലൈ 16 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 വ​രെ 50 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നു മു​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല എ​ത്തു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കും.

The start of the second Gemini season; Temperatures will rise above 50 degrees Celsius