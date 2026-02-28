Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകുവൈത്തിൽ സുരക്ഷാ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 7:07 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 7:07 PM IST

    കുവൈത്തിൽ സുരക്ഷാ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരം; സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    kuwait
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെ സംഘർഷ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതി സുസ്ഥിരമായി തുടരുന്നുവെന്നതായി

    കുവൈത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം. സഥിതിഗതികൾ 24 മണിക്കൂറും തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഉയർന്ന സന്നദ്ധത, കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം, സംഭവവികാസങ്ങളെ ഉടനടി വിലയിരുത്തൽ എന്നിവക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സുപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്യാസം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണവും, പൗരന്മാർക്കും താമസക്കാർക്കും സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    സ്ഥിതിഗതികൾ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സുരക്ഷയും സമാധാനവും നിലനിർത്താൻ പൂർണ്ണ ഏകോപനത്തോടെയും ഉയർന്ന സന്നദ്ധതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KuwaitIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - The security situation in Kuwait is stable; the Ministry of Interior stated that they are closely monitoring the situation
    Similar News
    Next Story
    X