Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    20 Dec 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 10:23 AM IST

    റി​ഗ്ഗ​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    റി​ഗ്ഗ​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    റി​ഗ്ഗ​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ടെ​സ്‍ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ റി​ഗ്ഗ​യിൽ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു



    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ റി​ഗ്ഗ​യി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ്. റി​ഗ്ഗ​യി ബ്ലോ​ക്ക് -2, സ്ട്രീ​റ്റ് 21ൽ ​പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ടെ​സ്‍ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ ചെ​ലാ​ട്ട്, ലാം​കോ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​മാ​നു​ല്ല, കു​വൈ​ത്ത് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി, സി.​ഇ.​ഒ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​നീ​ർ, ഡി.​ആ​ർ.​ഒ തെ​ഹ്സീ​ർ അ​ലി, സി.​ഒ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ലം, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മു​തി​ർ​ന്ന സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യ്യൂ​ബ് ക​ച്ചേ​രി ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    റി​ഗ്ഗ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ 47ാമ​ത്തെ​യും ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റാ​ണി​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന ശേ​ഖ​ര​വും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദൈ​നം​ദി​ന അവ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മു​ത​ൽ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, ഫാ​ഷ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ വി​ല​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വി​ല​ക്കു​റ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധു​നി​ക​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - The second Grand Hypermarket in Riga begins operations
