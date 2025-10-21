Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Oct 2025 10:54 AM IST
    ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 15 വ​രെ​യാ​ണ് സീ​സ​ൺ, ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൻ വ​രു​ന്നു; മു​ന്നൊ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി

    ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 15 വ​രെ​യാ​ണ് സീ​സ​ൺ, ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൻ വ​രു​ന്നു; മു​ന്നൊ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണ് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി. ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 15 വ​രെ​യാ​ണ് സീ​സ​ൺ. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പ്സ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി (ഇ.​പി.​എ), ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. വ​രു​ന്ന സീ​സ​ണി​ലെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക്യാ​മ്പി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. വ​രു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ണി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ 10 ഉം ​അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ എ​ട്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 18 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്പ്രി​ങ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു മു​ന്നി​ലെ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. തെ​ക്ക​ൻ കു​വൈ​ത്തി​ലെ നാ​ല് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ക​ബ്ദ് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഒ​ന്ന്, ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ അ​ൽ ഒ​യൂ​ണി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്.

    ത​ണു​പ്പാ​സ്വ​ദി​ച്ച് മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ രാ​പാ​ർ​ക്ക​ൽ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. പ​ല​രും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു.

    പാ​ച​ക​ത്തി​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യുമാ​കും ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തു​ക. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങാ​റു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ത​മ്പു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.

